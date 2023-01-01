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Sling World Cup

Sling World Cup

poki.com

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Sling World Cup, Rujo Games tarafından oluşturulan bir futbol turnuvası oyunudur. Rüya takımınızı seçin ve üç takım arkadaşınızı da kontrol ettiğiniz hızlı futbol aksiyonuna katılın. Sadece parmağınızı veya farenizi kaydırarak gol atabilirsiniz. Bu oyunda hem hücumdan hem de savunmadan sorumlusunuz, bu nedenle üstünlük sağlamak için hızlı olmalısınız. Finallere ulaşmak için 18 takım ve 7 tur var. Öyleyse devam edin ve hepsini kazanın, böylece herkes şampiyon olmak için gerekenlere sahip olduğunuzu görebilsin! Parmağınızı veya farenin sol düğmesini kontrol etmek istediğiniz oyuncunun üzerinde kaydırın ve ateş etmek için bırakın. Kaydırmanız ne kadar uzun olursa, hamleleriniz o kadar güçlü olur. Sling World Cup, Rujo Games tarafından yaratılmıştır. Poki: A Small World Cup'ta diğer spor oyunlarını oynayın

Web Sitesi: poki.com

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