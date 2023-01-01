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A Small World Cup

A Small World Cup

poki.com

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Küçük Dünya Kupası, iki oyunculu eğlenceli bir futbol oyunudur. Takımınız yalnızca gol atmak için topa çarpmanız gereken bir bez bebekten oluşuyor. Rujo Games tarafından Küçük Dünya Kupası oluşturuldu. Bu oyunda popüler başlık 'Bir Bebeği Parçala' futbolla buluşuyor ve bu da komik durumların ortaya çıkmasına olanak tanıyor. Antrenman modunu oynamayı veya dünya kupası için oynamayı seçin. Zorluğu seçin, bir takım seçin ve turnuvada ilerleyin. Altın Hedef moduna mutlaka göz atın. Bu modda, kazanmak ve turnuva aşamalarına devam etmek için 1 gol atmak yeterlidir. Ancak dikkatli olun, rakibinizin de sadece 1 gole ihtiyacı var. Karakterinizi topa vurun ve finallere kadar puan kazanın. Küçük Bir Dünya Kupası'nı kazanabilir misinizOyuncuyu seç - Sol tıklamaOyuncuyu sürükle - İmleçKüçük bir Dünya Kupası, Milano, İtalya merkezli bir yaratıcı olan Rujo Games tarafından yaratıldı.

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