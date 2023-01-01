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Heads Arena: Soccer All Stars

Heads Arena: Soccer All Stars

poki.com

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Topu kaleye atmak için koca kafanı kullan! Heads Arena: Soccer All Stars, olağanüstü futbol kafalarına sahip 13 birinci sınıf takımda oynamanıza olanak tanır. Tek başınıza, 1'e 1 veya 2'ye 2 eşleşmelerde yarışabilirsiniz. Bu kafa futbolu oyununda en sevdiğiniz futbol kulübünü seçebilir ve turnuvayı kazanmaya çalışabilirsiniz!

Web Sitesi: poki.com

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