Topu kaleye atmak için koca kafanı kullan! Heads Arena: Soccer All Stars, olağanüstü futbol kafalarına sahip 13 birinci sınıf takımda oynamanıza olanak tanır. Tek başınıza, 1'e 1 veya 2'ye 2 eşleşmelerde yarışabilirsiniz. Bu kafa futbolu oyununda en sevdiğiniz futbol kulübünü seçebilir ve turnuvayı kazanmaya çalışabilirsiniz!

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