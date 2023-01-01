İngiliz futbol turnuvasını kazanmak için penaltı vuruşları yapın! Penalty Shooters'ta Stoke City, Manchester United ve Wolverhampton dahil 32 gerçek takım bulunuyor. Hücumda topa mükemmel bir nişan alarak vurmak için doğru anı beklemelisiniz. Kaleci olarak topa doğru atlayabilirsiniz!

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