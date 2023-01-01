Soccer Skills World Cup, hareket halindeyken aksiyon dolu futbol turnuvaları oynamanıza olanak tanıyan bir 3D spor oyunudur. Bilgisayara veya gerçek insanlara karşı hızlı tempolu gerçekçi çevrimiçi futbol maçları oynayın ve favori takımınızı zafere taşıyın! Bir milli futbol takımı seçin, çeyrek final ve yarı finallerden şampiyonanın büyük finaline kadar turlardan geçin! İster futbol, ​​ister futbol deyin, bu zorlu oyunu seveceksiniz. Sizi aksiyonun tam ortasına yerleştirecek ve en iyi becerilerinizi ortaya çıkaracak. Parmağınızı faremizi hareket ettirmek istediğiniz yöne doğru sürüklemeniz yeterlidir. Bıraktığınızda topa vuracaksınız. Sürüklemenizin yoğunluğu, vuruşlarınızın gücünün yanı sıra oyuncunuzun hızını da etkileyecektir. Futbol Becerileri Dünya Kupası, taç atışlarını, köşe vuruşlarını, faulleri ve penaltıları gerçekleştirmenizi sağlayacak! Dünyanın en ünlü futbol takımı olmaya hazır mısınız? Parmağınızı faremizle hareket etmek istediğiniz yöne doğru sürükleyin. Bıraktığınızda topa vuracaksınız. Sürüklemenizin yoğunluğu, gücünüzün yanı sıra hızınızı da etkileyecektir. Soccer Skills World Cup, Radical Play tarafından yaratılmış bir spor oyunudur. Bağımlılık yaratan diğer spor oyunlarını Poki'de oynayın: Soccer Skills Euro Cup ve Soccer Skills Champions LeagueEvet, tüm Soccer Skills oyunlarında gerçek insanlarla maç oynamanıza olanak tanıyan çok oyunculu mod bulunur. Soccer Skills World Cup'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz.Soccer Skills Dünya Kupası bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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