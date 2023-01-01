Soccer FRVR, futbol severler için gerçek bir meydan okumadır. Topu doğru yöne doğru itin ve vurun, kaleciyi yenin ve bu sonsuz penaltı atışlarında toplayabildiğiniz kadar çok gol atmaya çalışın!

Web Sitesi: soccer.frvr.com

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