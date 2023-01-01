Curling FRVR

Taşları evin merkezine yakın bir yere koyun ve toplayabildiğiniz kadar puan toplayın! Yetenekli bir kıvırıcı mısınız? Bir profesyonel gibi süpürebilir misin? Bu ücretsiz ve bağımlılık yaratan oyunu deneyin ve arkadaşlarınızın en iyi skorunu geçin!

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