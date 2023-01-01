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Dot Rush

Dot Rush

poki.com

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Dot Rush, QKY Games tarafından geliştirilen bir beceri oyunudur. Bu oyunda dönen kırmızı ve mavi topları kontrol altına alıp onları birleştirmeye çalışıyorsunuz. toplar onlara son hızla ateş ediyor. Reflekslerinizi doğru anda döndürerek test edin, aksi takdirde puan kaybedersiniz. Devam edin ve deneyin Bu muhteşem beceri oyununda kendi yüksek puanınızı geçin. Oyunu arkadaşlarınızla paylaştığınızda ve puanlarınızı karşılaştırdığınızda Dot Rush çok daha eğlenceli oluyor. Topları çevirmek için doğru anda ekrana tıklayın veya dokunun. Aynı renkteki toplar birbirine değdiğinde puan kazanırsınız. Ne zaman zıt renkler birbirine dokunursa puan kaybedersiniz. Dot Rush, QKY Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer gündelik oyunlarını oynayın: Bouncy Dunks, Power Light, Top Saldırısı, Flipper Dunk, Kahraman Kurtarma, Ölmekten Kaçınma, Yangın Yolu, Cep Hokeyi ve Neon Savaşı

Web Sitesi: poki.com

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