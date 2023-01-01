Hero Rescue, QKY Games tarafından geliştirilen bir beceri oyunudur. Bu oyunda bir kurtarma helikopterini kontrol etmekten sorumlusunuz. Kurtarma helikopterini yukarı kaldırmak için ekrana tıklayın veya dokunun. Helikopteri ustalıkla kullanın ve sivilleri orman yangınından kurtarın. Eğer kimseyi geride bırakmazsan daha fazla yıldız alırsın. Hero Rescue'yu herhangi bir kayıp olmadan bitirebilir misiniz? Kurtarma helikopterini kaldırmak için ekrana tıklayın veya dokunun. Perfect Dunk, QKY Games tarafından yaratılmıştır. Diğer gündelik oyunlarını Poki'de kaçının Dying, Fire Road, Pocket Hockey ve Neon War'u oynayın!

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