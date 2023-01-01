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Cannon Strike

Cannon Strike

poki.com

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Cannon Strike, QKY Games tarafından oluşturulan bir beceri oyunudur. Amacınız aşağıdaki kovayı cephaneliğinizdeki renkli toplarla doldurmaktır. Akıllıca nişan alın, topu ateşleyin ve tüm kovaları renklerle doldurun. Kovaya atamadığınız toplar final puanınızdan puan düşecektir. Devam edin ve yüksek puanlarınızı karşılaştırmak için Cannon Strike'ı arkadaşlarınızla paylaşın! Topları aşağıdaki kutuya atmak için ekrana tıklayın veya dokunun. Hareketlerinizi zamanlayın ve topları boşa harcamamaya çalışın. Cannon Strike, QKY Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer gündelik oyunlarını oynayın: Flipper Dunk, Hero Rescue, From Dying, Fire Road, Pocket Hockey ve Neon War

Web Sitesi: poki.com

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