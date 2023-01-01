Perfect Dunk, gerçekçi sıçrama fiziği ve bağımlılık yaratan basketbol deneyimi sunan bir spor oyunudur. Basketbola şut atmak hiç bu kadar kolay ve rahatlatıcı olmamıştı: Tek yapmanız gereken düğmeyi basılı tutmak ve topu kaleye doğru göndermeyi hedeflemek. Zincir kombinasyonları yapın, duvardan zıplayın ve bu oyunu kendi tarzınızda oynamak için heyecan verici şekillerde puanınızı artırmaya çalışın. Arkadaşlarınız Perfect Dunk'ta puanınızı geçebilir mi? Bu oyunu onlarla paylaşın ve öğrenin! Farenin sol düğmesini basılı tutun ve imleci nişan almak için hareket ettirin. Ateş etmek için bırakın. Mükemmel Dunk, QKY Games tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de kaçının Dying, Fire Road, Pocket Hockey, Arrower ve Neon War'u oynayın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Perfect Dunk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.