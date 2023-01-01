Gold Train FRVR

Treni bir sonraki istasyona götürün ve toplayabildiğiniz kadar altınla doldurun. Dikkatli olun, tren raylarında pek çok tehlike var! Yetenekli bir demiryolu sürücüsü müsünüz? Bu ücretsiz ve bağımlılık yaratan oyunu deneyin ve arkadaşlarınızın en iyi skorunu geçin!

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