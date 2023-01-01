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Karakuri

Karakuri

poki.com

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Karakuri, bulmaca bloklarıyla dolu bir ızgarayı temizlemeye çalıştığınız bir düşünme oyunudur. Ekranınızda gördüğünüz renkli blokları sıralı bir şekilde düzenleyerek tahtadan temizlemelisiniz. Sağdaki parçayı tutup oyun tahtasına sürükleyin ve aynı renklerin her zaman birbirine değdiğinden emin olun. Kombinasyonlar ve zincir kombinasyonları oluşturmak için aynı renkteki parçaları yan yana koyun. Tetris gibi oyunları seviyorsanız Karakuri'nin bu türe kattığı eğlenceli değişimin keyfine varacaksınız! Karakuri'de arkadaşlarınızın yüksek puanlarını geçebilir misiniz? Öğrenmek ve eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için oyunu onlarla paylaşın! Sağdaki parçayı basılı tutun ve oyun tahtasına sürükleyin. Karakuri, Okashi Games tarafından yaratıldı. Poki'de diğer oyunlarını da oynayın: MicroWars ve Nano WarKarakuri'yi Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Karakuri, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Karakuri ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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