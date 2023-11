UnpuzzleR, Kek Games tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Amacınız, tuval tamamen boşalana kadar bulmacanın tüm yapboz parçalarını ortadan kaldırmaktır. Bir parçayı tıklayıp sürükleyerek uzaklaştırın ve yapbozdan çıkarın. Hiçbir şekilde takılıp kalmanıza gerek kalmadan bu, biraz vakit geçirebileceğiniz en rahatlatıcı oyunlardan biridir. İlerlemeniz her başarılı hamleden sonra kaydedilir, böylece çözüm hakkında endişelenmeden rahatlayabilir ve bu sakinleştirici deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Dilediğiniz zaman ara verin ve daha sonra tekrar gelerek aynı yerden devam edin. Her zaman bir sonraki adım vardır ve eğer onu bulamazsanız bir ipucu kullanın, hatta seviyeyi atlayın. UnpuzzleR'daki rahatlatıcı bulmacaların tümünü çözebilir misiniz? Bir parçayı tutup sürükleyerek bulmacadan çıkarın. Bir parçayı ancak yolu kapatan başka bir parça yoksa çekebilirsiniz. Bulmacayı çözmek için her parçayı çıkarın! UnpuzzleR, Kek Games tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer stres azaltıcı bulmaca oyunlarını oynayın: UnpuzzleX, Unpuzzle ve Rhomb

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UnpuzzleR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.