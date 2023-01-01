Unpuzzle, Kek Games tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Amacınız, tuval tamamen boşalana kadar bulmacanın tüm yapboz parçalarını ortadan kaldırmaktır. Bir parçayı tıklayıp sürükleyerek uzaklaştırın ve yapbozdan çıkarın. Bir parçayı ancak yolu kapatan başka bir parça yoksa çekebilirsiniz. Tüm bu rahatlatıcı bulmacaları çözmenin birçok benzersiz yolu var. Bu parçaların bulmacayı çözmesine yardım edebilir misin? Bir parçayı tutup sürükleyerek bulmacadan çıkarın. Bir parçayı ancak yolu kapatan başka bir parça yoksa çekebilirsiniz. Bulmacayı çözmek için her parçayı çıkarın! Unpuzzle, Kek Games tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer stres azaltıcı bulmaca oyunlarını oynayın: UnpuzzleX ve Rhomb

Web Sitesi: poki.com

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