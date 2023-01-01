Jigsaw Photo Puzzle: Winter, kışla ilgili çarpıcı, harika bir görüntüyü ortaya çıkarmak için yapboz parçalarını sürükleyip doğru noktaya yerleştirmeniz gereken bir yapboz oyunudur. Tüm parçaları doğru yerde toplarsan bölümü tamamlarsın! Aralarından seçim yapabileceğiniz 3 zorluk seviyesi vardır: kolay, normal ve zor; her biri bulmacanın daha fazla parçasını ekler. Bir fincan sıcak çikolatayla battaniyenin altına girin ve tüm kış boyunca bu rahatlatıcı bulmaca deneyimini oynayın! Seçilen bir parçayı taşımak için tıklayın veya sürükleyin. Görüntüyü ortaya çıkarmak ve seviyeyi tamamlamak için tüm parçaları yerleştirin. Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Avix Games tarafından yaratıldı. Diğer düşünme oyunlarını Poki'de oynayın: Jigsaw Fotoğraf Yapboz: Kış, Thumb Fighter, Thumb Fighter Noel, Fotoğraf Yapboz: Swap Sürümü, Fotoğraf Yapboz: Jigsaw Sürümü ve Fotoğraf Yapboz: Slide Sürümü

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