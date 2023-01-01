Beecoins Inc, Avix Games tarafından oluşturulan bir birleştirme oyunudur. Bu oyunda sevimli arıları birleştiriyorsunuz! Yavru arılarla başlayın, sonra onları büyütün! Hedefinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olmak için beecoinler satın alabilirsiniz. Oradaki en iyi arıcı olacak mısınız? Arıları seçin ve taşıyın - Sol fare düğmesine tıklayın ve sürükleyin Beecoins Inc, Avix Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka pek çok eğlenceli oyun da var: Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Sağa Dön ve İki Kez!

Web Sitesi: poki.com

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