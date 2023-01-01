Midnight Drive, gece boyunca canlı bir şehirde araba sürmenize, elmas toplamanıza, akrobasi hareketleri yapmanıza ve zamana karşı yarışmanıza olanak tanıyan bir 3D araba oyunudur. Bu muhteşem metropolde hızlanarak hız ihtiyacınızı giderin! Önce bir başlangıç ​​arabası seçin, bir renk seçin ve gaza basın. Daha iyi arabalara ve kişiselleştirme seçeneklerine harcamak için mücevherleri toplayın. Daha iyi arabalarla daha iyi akrobasi hareketleri yapabilir ve döngülerde daha çevik manevralar gerçekleştirebilirsiniz. Bir yarışa başlamak için pembe vurguyu bulun, böylece herkese baskı altında sürüş konusunda ne kadar iyi olduğunuzu gösterebilirsiniz. Midnight Drive'daki tüm arabaların kilidini açmaya ve tüm bu neon ışıkları bulanıklaştırmaya hazır mısın? Midnight Drive, Avix Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka birçok eğlenceli oyun var: Beecoins Inc, Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right ve Twice!Midnight Drive'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Midnight Drive, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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