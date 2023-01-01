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Bumper Cars Soccer

Bumper Cars Soccer

poki.com

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Bumper Cars Soccer, Avix Games tarafından oluşturulan bir spor ve araba oyunudur. Arabalarda oynanan yeni bir futbol türüne hazır mısınız? Aracınızı seçin, futbol sahasında dolaşın ve rakibinize karşı gol atmaya çalışın. Bu oyunda şampiyon olmak için sürüş becerilerinizi çevikliğinizle birleştirin. Arkadaşlarınızla yerel olarak oynayabilir veya zorlu botlara karşı eşleşebilirsiniz. Direksiyon başında ister roket hızlı ister yavaş olun, bu ligde bir şansınız var!(Oyuncu 1) Yönlendirme - WASD(Oyuncu 2) Yönlendirme - Ok tuşlarıBumper Cars Soccer, Avix Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka pek çok eğlenceli bulmaca ve çok oyunculu oyun var: Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right ve İki kere!

Web Sitesi: poki.com

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