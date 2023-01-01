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Thumb Fighter Halloween

Thumb Fighter Halloween

poki.com

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Hazırlanmak! Çünkü klasik Thumb Fighter oyunu geri döndü ama bu sefer ürkütücü bir değişiklikle. Bu nihai Cadılar Bayramı savaşında arkadaşlarınızla savaşın veya bilgisayara karşı oynayın. Bu Cadılar Bayramı için, Thumb Fighter, yeni ürkütücü müziklerle birlikte 8 yeni karakter ve 4 yeni seviye içeriyordu! A - Oyuncu 1L - Oyuncu 2 Thumb Fighter Halloween, Avix Games tarafından yaratıldı. Ayrıca orijinal Thumb Fighter'ı ve özel Thumb Fighter Christmas'ı da inceleyin

Web Sitesi: poki.com

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