Thumb Fighter Christmas

Başparmaklarını hazırla! Klasik Thumb Fighter oyunu burada ve tatil sezonuna hazır. Arkadaşlarınıza karşı klasik başparmak savaşı tarzında savaşın veya en iyi Noel övünme haklarını elde etmek için bilgisayara karşı oynayın. A - Oyuncu 1L - Oyuncu 2Thumb Fighter Halloween, Avix Games tarafından yaratıldı. Ayrıca orijinal Thumb Fighter'ı ve özel Thumb Fighter Halloween'i de inceleyin

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