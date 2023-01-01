Çöp Adam Savaşçısı: Mega Brawl, Playtouch tarafından oluşturulan nihai dövüş çöp adam oyunudur. İçinizdeki ninjayı serbest bırakın ve diğer çöp adamlara karşı tekmeleyin, yumruklayın ve kılıçla ölümüne savaşın. Poki'de Stickman Fighter: Mega Brawl'da devasa, destansı savaşlara hazır olun! Çöp Adam Savaşçısı: Mega Brawl HTML5'te yapılmıştır, bu yüzden tarayıcınızda veya mobil web'de ücretsiz olarak oynayın Yaratıcı hakkında: Çöp Adam Savaşçısı: Mega Brawl, Playtouch tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda diğer Stickman Army ve Stickman Fighter oyunlarının da yaratıcılarıdırlar.

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