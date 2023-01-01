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Stickman Army: The Resistance

Stickman Army: The Resistance

poki.com

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Seviyeden seviyeye ilerlemek için kulenizin tepesindeki düşman ordusuyla savaşın. Düşmanlarınızı uzak tutmak ve onlar sizi öldürmeden onları öldürmek için silahlarınızı yükseltmeli ve kulenizi güçlendirmelisiniz. Düşman iki taraftan geldiği için bu oyunda dikkatinizi iyi kullanın. Başınız gerçekten belaya girerse, normal moda göre iki kat daha fazla mermi patlatabileceğiniz 'öfke' modunu kullanın. Stickman Army: The Resistance, Poki'de hem masaüstü hem de mobil cihazlarda oynayabileceğiniz bir HTML5 oyunudur. ücretsiz tarayıcı. Yaratıcı hakkında: Çöp Adam Ordusu: Direniş Playtouch tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda diğer Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders ve Stickman Fighter oyunlarının da yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

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