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Stickman Dragon Fight, oyuncuların kötü güçlerle savaşan her türden güçlü kahramanları oynayabileceği bir aksiyon dövüş oyunudur! Kötülüğe karşı savaşmak asla kolay değildir! Dövüş sırasında hızlı hareket etmeniz, düşman saldırılarından kaçmanız ve onları engellemeniz, ki'nize güç vermeniz ve her kahraman için özel olarak tasarlanmış 3 gelişmiş saldırı becerisini kullanmanız gerekir! Oyun 3 mod içerir:

Web Sitesi: poki.com

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