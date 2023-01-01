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Blumgi Dragon

Blumgi Dragon

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Web Sitesi: poki.com

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Blumgi Dragon, bomba düşmanlara karşı heyecan verici arena savaşlarına katılan her türden muhteşem ejderhaya dönüştüğünüz sevimli bir aksiyon oyunudur! Görev, bu patlayıcı düşmanlar tarafından ele geçirilen ejderha dostlarını kurtarmaktır. Oynanış basittir: Tek bir dokunuş veya tıklama bir ateş topunu ateşlerken, başka bir dokunuş sizi ateş topunun konumuna ışınlar. En iyi kısım? Ejderhalarınızı birlikte kontrol etmek için arkadaşlarınızla takım kurun! Nihai ejderha ustası olmaya hazır mısın?

Web Sitesi: poki.com

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