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Blumgi Castle

Blumgi Castle

poki.com

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Blumgi Castle, düşmanlarınızı suya batırmak için çeşitli patlayıcılar ve özel silahlar donattığınız bir beceri oyunudur. Düşmanlarınızı havaya uçurun ya da üzerinde durdukları zemini yıkın! Nişan almak için karakterinizin etrafındaki göstergeyi kullanın, yoğunluğu ayarlamak için aksiyon düğmesini basılı tutun ve canavarların üzerine bomba yağdırmak için bırakın. Bölümdeki tüm yaratıkları yendiğiniz takdirde bölümü başarıyla bitirmiş olursunuz. Her birkaç seviyede bir yepyeni harika bir karakterin kilidini açacaksınız, o yüzden her biriyle oynadığınızdan emin olun! Üstteki özel silahları kontrol ettiğinizden emin olun; çünkü daha büyük patlamalar, elektrikli testere, dinamitler, lazer ışınları ve hatta kardeş oyunu Blumgi Ball'daki ünlü ışınlanan basketbol topu gibi gerçekten eğlenceli silahlar var! Bir seviyeyi geçmenin tek bir doğru yolu yoktur, bu yüzden yıkım yaratmaktan çekinmeyin ve bu bağımlılık yaratan beceri oyununun tadını sonuna kadar çıkarın! Blumgi Kalesi, Fransa merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Blumgi tarafından yaratıldı. Efsanevi beceri oyunlarını Poki'de oynayın: Blumgi Ball, Blumgi RocketBlumgi Castle'ı Poki'de oynamak ücretsizdir. Blumgi Castle, hem bilgisayarınızda hem de telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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