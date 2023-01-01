WebCatalog
Swingo

Swingo

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Swingo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Swingo, platform ve aksiyon türlerini tek bir eğlenceli pakette birleştiren bir arcade oyunudur. Yalnızca bir kanca kullanarak hareket edebilen sevimli, zıplayan bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Kancayı ateşleyin ve kendinizi gitmek istediğiniz yöne doğru çekin! Karakteriniz her seviyenin sonunda meyveye ulaşana kadar sallanacak ve zıplayacaktır. Başarıyla tamamlanan her seviye size harika yeni karakterlerin kilidini açmanızı sağlayacak bazı puanlar kazandırır. İlki bir kurbağa, tüm hayvanların kilidini açabilecek misin? Swingo'nun sürprizlerle dolu, canlı ve yaratıcı seviyelerini keşfetmeyi seveceksiniz! Hareket etmek için tutma kancasını kullanın! Nişan alın ve ateş edin - Fareyle sol tıklayın, sürükleyin ve bırakın Oyunda kilidini açacak tonlarca benzersiz Swingo karakteri var. Hepsi hayvanlara göre tasarlandı. Swingo, Fransa merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Blumgi tarafından yaratıldı. Efsanevi oyunlarını Poki'de oynayın: Blumgi Rocket, Blumgi Ball, Blumgi CastleSwingo, Poki'de ücretsizdir. Swingo, hem bilgisayarınızda hem de telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Swingo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Blumgi Ball

Blumgi Ball

poki.com

Stickman Hook

Stickman Hook

poki.com

Cats Love Cake

Cats Love Cake

poki.com

Blumgi Castle

Blumgi Castle

poki.com

Cats Love Cake 2

Cats Love Cake 2

poki.com

Noob Hook

Noob Hook

poki.com

Tail Swing

Tail Swing

poki.com

Two Button Bounce

Two Button Bounce

poki.com

Rabbit Samurai

Rabbit Samurai

poki.com

Heart Star

Heart Star

poki.com

Double Dodgers

Double Dodgers

poki.com

Sling Kong

Sling Kong

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası