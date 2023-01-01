Swingo, platform ve aksiyon türlerini tek bir eğlenceli pakette birleştiren bir arcade oyunudur. Yalnızca bir kanca kullanarak hareket edebilen sevimli, zıplayan bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Kancayı ateşleyin ve kendinizi gitmek istediğiniz yöne doğru çekin! Karakteriniz her seviyenin sonunda meyveye ulaşana kadar sallanacak ve zıplayacaktır. Başarıyla tamamlanan her seviye size harika yeni karakterlerin kilidini açmanızı sağlayacak bazı puanlar kazandırır. İlki bir kurbağa, tüm hayvanların kilidini açabilecek misin? Swingo'nun sürprizlerle dolu, canlı ve yaratıcı seviyelerini keşfetmeyi seveceksiniz! Hareket etmek için tutma kancasını kullanın! Nişan alın ve ateş edin - Fareyle sol tıklayın, sürükleyin ve bırakın Oyunda kilidini açacak tonlarca benzersiz Swingo karakteri var. Hepsi hayvanlara göre tasarlandı. Swingo, Fransa merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Blumgi tarafından yaratıldı. Efsanevi oyunlarını Poki'de oynayın: Blumgi Rocket, Blumgi Ball, Blumgi CastleSwingo, Poki'de ücretsizdir. Swingo, hem bilgisayarınızda hem de telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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