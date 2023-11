Heart Star, Adventure Islands tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Çevrenizdeki dünyayı değiştirin! Heart Star, her seviyede bitiş bölgesine ulaşması gereken iki karakteri, uygun renklerle ilişkilendirilmiş oyun nesnelerini değiştirerek kontrol etmenizi sağlar. Dikkatlice hareket etmek ve odayı değiştirmek için kız ve oğlan arasında geçiş yapın. Her seviyede ustalaşmak için ekip çalışmasını kullanın! Hareket - WASD veya Ok tuşları Karakteri değiştir - CJump - XHeart Star, Adventure Islands tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Heart Star ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.