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Tightrope Theatre

Tightrope Theatre

poki.com

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Tightrope Theatre, Adventure Islands tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Tek tekerlekli sirk bisikletinde sahnede performans sergileyen bir sirk akrobatı olarak oynuyorsunuz. Seyirciyi neşelendirmek için her seviyenin sonuna ulaşmak için platform becerilerinizi kullanın ve iplerden platformlara atlayın! Bu platform bulmaca oyununun her seviyesini geçebilecek misiniz? Hareket - A ve D veya Ok tuşlarıJump - SpaceTightrope Theatre, Adventure Islands tarafından yaratıldı. Diğer harika oyunlarını Poki'de oynayın: Heart Star, Duke Dashington Remastered, Super Dangerous Dungeons, Total Party Kill ve Tiny Dangerous Dungeons Poki'de masaüstü ve mobil cihazlarınızı kullanarak Tightrope Theatre'ı ücretsiz olarak indirmeden veya yüklemeden çevrimiçi oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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