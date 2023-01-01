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Big NEON Tower VS Tiny Square

Big NEON Tower VS Tiny Square

poki.com

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Big NEON Tower VS Tiny Square, engellerle dolu, heyecan verici, çok seviyeli bir platformdan geçeceğiniz bir bulmaca platform oyunudur. En iyi arkadaşınız Ananas Büyük Meydan tarafından çalındı ​​ve ölüm tuzağıyla dolu büyük bir kulenin tepesine götürüldü. Bu kuleye çıktığınızda sensörlü ölümcül taretler, lazerle ölümcül sıçramalar, lav havuzları ve çok daha fazlasını bulacaksınız. Titizlikle yerleştirilmiş tuzaklardan biriyle karşılaştığınızda çok fazla ilerleme kaybetmemek için her kontrol noktasına uğradığınızdan emin olun. Bunu, büyük tek ekranlı bölümlere ayrılmış bu devasa seviyede bulabilir misin? Rahatlatıcı bir müzik eşliğinde 90'ların estetiğinin tadını çıkarın! Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Atla - Boşluk veya Yukarı ok Yeniden Başlat - YBig NEON Tower VS Tiny Square, EO Interactive tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Poki'de Big NEON Tower VS Tiny Square'i ücretsiz oynayabilirsiniz. Evet! Bu orijinal oyundur ancak yalnızca Poki'de basitleştirilmiş bir versiyondur! Big NEON Tower VS Tiny Square, bilgisayarınızda ve telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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