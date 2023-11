Big Tower Tiny Square 2, tehlikeli engelleri ve tuzakları atlayıp geçeceğiniz bir bulmaca platform oyunudur. Kare karakterimiz, ünlü ananası bulma arayışında daha fazla macera için geri döndü! Sivri uçlardan, tuzaklardan ve diğer tehlikelerden kaçarken özenle tasarlanmış kulede yukarı çıkın. Bu acımasız çok seviyeli platformdaki ilerlemenizi kaydetmek için her kontrol noktasına dokunun. Zirveye ulaşıp Ananas'ı bir kez daha kurtarabilir misin? Oyunu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kuleyi kimin daha hızlı tamamlayabileceğini öğrenin. Hareket Et - A/D veya Sol/Sağ ok tuşlarıAtla - Boşluk veya Yukarı ok Yeniden Başlat - YBig Tower Tiny Square 2, EO Interactive tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer atari oyunlarını da oynayın: Big Tower Tiny Square ve Big NEON Tower VS Tiny SquareBig Tower Tiny Square 2'yi Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Big Tower Tiny Square 2, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Big Tower Tiny Square 2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.