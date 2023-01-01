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Goose Game

Goose Game

poki.com

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Kaz Oyunu, oyuncuların karakterlerini hareket ettirmek ve son kareye diğerlerinden önce ulaşmak için zar atmaları gereken klasik masa oyununun bir versiyonudur. Dünya çapında ünlü bu eski oyunun keyfini çevrimiçi olarak çıkarın ve ailenizle ve arkadaşlarınızla (6 kişiye kadar!) veya makineye karşı oynayın. Zarları atın, bonus kareleri kullanın, tuzaklardan kaçının ve son kareye diğerlerinden önce ulaşın! Bir karakter seçin ve tahtada ilerlemek için sıra size geldiğinde zarları atın. Zar atın - Simgeye sol tıklayın. Goose Oyunu Codethislab tarafından oluşturuldu.

Web Sitesi: poki.com

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