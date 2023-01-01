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Classic Bowling

Classic Bowling

poki.com

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Klasik Bowling'de mükemmel bir oyun için 300 puan alın! Bu spor oyunu sizi yeni bir bowling salonu rekoru kırmaya davet ediyor. Her atıştan önce bowling oyuncunuzun başlangıç ​​pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Ardından, saldırı için gücü ve dönüş açısını seçin!

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