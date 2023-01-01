OvO Classic, bir çöp adam karakterini kullanarak hızlı koşulara katıldığınız bir arcade platform oyunudur. Amacınız bitiş çizgisindeki bayrağa mümkün olduğunca çabuk ulaşmaktır. Hızınız ve verimliliğiniz başarınızı ve yüksek puanınızı belirleyecektir. Basitçe zıplayın, duvardan atlayın ve seviyeler arasında ilerleyin! Oyunda gerçekten ustalaşmak istiyorsanız ekstra güç elde etmek için bu eylemleri birleştirin! Bir slayttan veya yere atladıktan hemen sonra daha yükseğe zıplayabilirsiniz! OvO Classic'te en hızlı hızlı koşucu olabilir misiniz? Kontroller oyunun içinde görüntülenecektir. Hareket - Sol / Sağ oklar Zıpla - Boşluk çubuğu Kaydırma - Aşağı ok OvO Classic, Fransa merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Dedra Games tarafından oluşturuldu. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: OvO DimensionsOvO Classic'i Poki'de oynamak ücretsizdir.OvO Classic hem bilgisayarınızda hem de telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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