OvO Dimensions

OvO Dimension, Dedra Games tarafından yapılan bir arcade platform oyunudur. Basit ve temel eylemleri olan bir çöp adam karakterini kontrol ediyorsunuz. Zıplayın, Duvara Atlayın ve seviyeler arasında ilerleyin! Oyunda gerçekten ustalaşmak istiyorsanız ekstra güç elde etmek için aksiyon kombinasyonlarını kullanın! Bir slayttan veya yere atladıktan hemen sonra atlayın! OvO Dimension'da tonlarca seviye vardır. Tüm seviyelerde ilerleyebilecek misiniz? Kontroller oyunun içinde görüntülenecek. Hareket etmek için Ok Tuşları OvO Dimension, Fransa merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Dedra Games tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunu!OvO Dimension'ı Poki'de oynamak ücretsizdir.OvO Dimension hem bilgisayarınızda hem de telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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