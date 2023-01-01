Cat Loves Cake 2, DoubleDutch Games tarafından yapılan bir beceri/platform oyunudur. Zıplayan bir kedi karakteri olarak oynuyorsunuz ve lezzetli pastaya ulaşmak için seviyeyi zıplayarak geçmeniz gerekiyor! Yolda sivri uçlara ve tuzaklara dikkat edin! Seviyeleri tamamladıkça daha fazla oynanabilir hayvanın kilidini açın. Birkaç kez başarısız olursanız seviye size izlemeniz gereken mükemmel rotayı gösterecektir. Tüm seviyeleri bitirebilir ve tüm oynanabilir karakterlerin kilidini açabilir misiniz? Kontroller oyun içinde görüntülenir Hareket Et - Sol ve Sağ ok tuşları Oyunda kilidini açabileceğiniz tonlarca benzersiz Cats Love Cake 2 karakteri var. Hepsi hayvanlardan esinlenilerek tasarlanmıştır. Cats Love Cake 2, DoubleDutch Games tarafından yaratılmıştır. Cats Love Cake 2, ünlü Cats Love Cake'in devamıdır! Cats Love Cake 2'yi Poki'de oynamak ücretsizdir. Cats Love Cake 2, hem bilgisayarınızda hem de telefon ve tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

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