Where is My Cat?

Kedim nerede? Slab Games tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Kediniz saklanma konusunda uzmandır. Evdeki nesneleri hareket ettirerek, tuzaklar kurarak ve kalıpların dışında düşünerek onu bulun. Ancak dikkatli olun: kedi yerine köpeği bulmak oyunu kaybetmek demektir! Bazı seviyeleri tamamladıktan sonra, onları birleştirerek yeni kedi türleri yaratabileceğiniz Meow Merge veya kedilerinizle etkileşime girebileceğiniz Cat's Play Room gibi daha fazla oyun modunun kilidini açacaksınız. Birleştirme, gizli nesne ve bulmaca gibi birçok farklı türü birleştiren bu oyun, biraz zaman geçirmenin mükemmel bir yolunu sunuyor! Nesnelerle etkileşim kurun - Sol fare tıklaması veya dokunma Nesneleri taşıyın - Sürükle ve bırak Kedim nerede? Slab Games tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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