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Puffy Cat

Puffy Cat

poki.com

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Puffy Cat, Indiesoft tarafından oluşturulan bir 2D bulmaca oyunudur. Platformu doğru anda kaldırarak ve gerisini fiziğe bırakarak kedi arkadaşınızın bir seviyedeki tüm balonları toplamasına yardımcı olun. Birkaç tıklamayla titizlikle tasarlanmış seviyeleri çözün ve sevimli kedinizin çıkıntılardan zıplamasını ve balonları almasını izleyin. Tatmin edici animasyonları ve her türden oyuncuyu davet eden sevimli sanat tarzıyla Puffy Cat, tüm seviyeleri bitirene kadar sizi geri gelmeye teşvik edecek. Engeli kaldırın - Parmağınızla dokunun veya farenin sol tuşuyla tıklayın. Cat, Belarus merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan Indiesoft tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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