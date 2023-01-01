A Cat Story, Cute Army tarafından yaratılan gizli bir oyundur. Evdeki Cuties'i kurtarma görevi olan Kim olarak oynayın. Sevimli küçük dostlarınızı bulmak için parlayan çekmeceleri ve dolapları açın ve onların sizi güvenli odanıza kadar takip etmelerini sağlayın. Kırmızıyı görürseniz ters yönde mümkün olduğunca hızlı koşun! Becerilerin ve yükseltmelerin kilidini açabilir ve küçük hayvanları kurtarmada en iyisi olabilirsiniz. Devam edin ve A Cat Story'yi deneyin. Arkanızda hiçbir arkadaşınızı bırakmadığınızdan emin olun! Hareket - WASD veya Ok tuşları Çizgi - Sola kaydırma (önce kilidi açın) Duman Bombası - Q veya X (önce kilidi açın) Duraklat - PA Kedi Hikayesi Cute Army tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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