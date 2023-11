Dual Cat, engellerle dolu gizemli bir laboratuvarda kedi arkadaşını arayan bir kedi olduğunuz bir bulmaca platform oyunudur. Bir grup gizemli robot tarafından kaçırıldıktan sonra hayatta kalmak ve sizi kilitlemeye çalışan robotlar ve makinelerle dolu tehlikeli tesisten kaçmak için yeni güçlerinizi kullanmalısınız. Bir seviyeyi tamamlamak için yıldızları toplamalı ve ardından balıkları kaldırmalısınız. Çok etkili bir şekilde ölü taklidi yapma gücüne sahipsin. Tehlikeli bir durumda olduğunuzda geçici olarak yenilmez olmak için bu gücü kullanın; saldıran düşmanlar sanki bir hayaletmişsiniz gibi yanınızdan geçip gidecektir. Ancak bir sorun var: Ölü taklidi yaparken hareket edemezsiniz. Bu yüzden tehlike geçer geçmez bu gücü devre dışı bıraktığınızdan emin olun ve hızla yolunuza devam edin. Ayrıca özel kasanın kilidini açmak için her kuytu köşeyi keşfettiğinizden ve her seviyedeki üç yıldızı da topladığınızdan emin olun. Dual Cat'teki her seviyeyi bitirebilir misiniz? Hareket Et - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Gücü Kullan/Devre Dışı Bırak - FYeniden Başlat - RDual Cat, Seal Unicorn Games tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Dual Cat'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Dual Cat, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dual Cat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.