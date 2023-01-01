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Fireboy and Watergirl 5

Fireboy and Watergirl 5

poki.com

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Fireboy ve Watergirl 5'te çift platformlu bulmacaları çözün ve değerli taşlardan oluşan bir hazine toplayın! Karakterlerinizi tehlikeye karşı korumak için su ve alev kullanın. Her seviyeyi keşfederken gizli platformları etkinleştirebilir ve gizli geçitleri açabilirsiniz. Elementleri karıştırmaya dikkat edin!

Web Sitesi: poki.com

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