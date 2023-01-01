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June's Journey

June's Journey

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Bir gizemi gözetliyorum! Her vakayı çözmek için gizli nesneleri bulun. Gerçek Suçu ve gizli cinayetleri seviyor musun? Göz alıcı 1920'lerin akıllara durgunluk veren gizemlerini çözün! June Parker'ın skandal yaratan, gizli bir aile sırrını açığa çıkarmaya yönelik büyüleyici arayışına dalın. Kendi gizemli malikanenizde yüzlerce baş döndürücü, akıllara durgunluk veren bulmacada gizli ipuçlarını ararken, zenginlik ve romantizm çağına kaçın!

Web Sitesi: apps.facebook.com

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