Brain Test 2: Tricky Stories, Unico Studio tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Yüzlerce zorlu soru ve bulmacayla beyninizi çalıştırın! Bu yeni zeka oyununda bulmacaların renkli karakterlerin yer aldığı hikayeleri var. Aslan Kral'ı Kedi Tom ile yenin, Emily ile çiftliğinizi geliştirin, Joe ile canavarları avlayın. Bu bilmeceleri çözmek için ayaklarınızın üzerinde ve kalıpların dışında düşünün. Ekranda gördüğünüz her şey sorunu çözmek için kullanılabilir. Brain Test 2: Zor Hikayeler ile beyninizi eğitin ve arkadaşlarınıza gerçek bir dahi olduğunuzu gösterin! Nesneleri seçmek, sürüklemek ve hareket ettirmek için fare imlecinizi veya parmağınızı kullanın. Beyin Testi 2: Zor Hikayeler Unico Studio tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer bulmaca oyunlarını oynayın: Brain Test: Zor Bulmacalar, Kimdir?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Resim 1 Kelime ve Kelime Canavarları

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