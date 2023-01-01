Brain Test 3: Tricky Quests, orijinal hikayelere sahip renkli karakterlerin eşlik ettiği onlarca zorlu soru ve bulmacanın yer aldığı bir bulmaca oyunudur. Bu beyin egzersizi serisinin üçüncü bölümündeki yeni bulmacalar, maceraya katılmanıza ve hikayeyi şekillendirmenize olanak tanıyor. Suçluları alt edin, yandaşların yanından gizlice geçin, uçak uçurun, iksir yapın, mumyalarla yüzleşin ve çok daha fazlasını yapın! Bu yaratıcı bilmeceleri çözmek için kendi ayakları üzerinde durarak ve kalıpların dışında düşünmelisiniz. Ekranda gördüğünüz her şey sorunu çözecek gizli ipucu olabilir. Brain Test 3: Tricky Quests ile beyninizi eğitin ve arkadaşlarınıza gerçek bir dahi olduğunuzu gösterin! Nesneleri seçmek, sürüklemek ve hareket ettirmek için fare imlecinizi veya parmağınızı kullanın. Brain Test 3: Tricky Quests, bir oyun olan Unico Studio tarafından yaratılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri merkezli geliştirme stüdyosu. Diğer düşünme oyunlarını Poki'de oynayın: Brain Test: Zor Bulmacalar, Brain Test 2: Zor Hikayeler, Kim?, Kelime Şehri Geçti, Kelime Şehri Geçilmemiş, 4 Resim 1 Kelime ve Kelime CanavarlarıBrain Test 3: Zor Görevler'i cihazınızda oynayabilirsiniz. Poki'ye ücretsiz olarak yüklemeden veya indirmeden tarayıcı.Brain Test 3: Tricky Quests 40'tan fazla seviyeye ve ayrıca birkaç gizli bonus seviyeye sahiptir.Evet. İpuçlarını görüntülemek için büyüteç simgesine tıklayın veya dokunun. Her seviyede farklı miktarda ipucu bulunur. Takılıp kaldığınız bir seviyeyi atlamak için sayfanın alt kısmındaki ödüllü video simgesine tıklayın veya dokunun. Alyx bizim kahramanımız ve üçüncü Brain Test oyununun ana kahramanıdır. Alyx bunu yapmaya çalışıyor Ölmekte olan babasını kurtarmak için altı güç taşını almaya çalışıyor.

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