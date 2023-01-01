WebCatalog
Logic Master 1

Logic Master 1

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Logic Master 1 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Logic Master 1, beyninizi test edecek ve sizi kalıpların dışında düşünmeye zorlayacak çeşitli zorlu bulmacalar ve bilmecelerin size sunulacağı bir düşünme oyunudur. Elle çizilmiş güzel grafiklerin ve eğlenceli müziğin arkasında pek çok zor soru sizi bekliyor! Bunlar her gün göreceğiniz türden sorular değil, bu yüzden yanıtlamadan önce dikkatlice düşünün! Cevabı bildiğinizi hissetseniz bile soruyu tekrar okumalısınız çünkü oyun farklı bir bakış açısıyla düşünmenizi gerektirebilir. Hepsi hafızanızı, dikkatinizi ve alışılmadık şekillerde düşünme yeteneğinizi geliştirmek için tasarlandı! Hatta hafızanızı, görsel işlemleme yeteneğinizi ve tren şekli ve renk koordinasyonunuzu geliştirmenize bile yardımcı olabilir! Oyun aynı zamanda bu sorulara ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde cevap verdiğinizi de değerlendirecek, böylece oyunun dikkat puanınızı nasıl değerlendirdiğini belirleyebilirsiniz. Bir seviyede takılıp kalırsanız her zaman ipucu alabileceğinizi unutmayın! Bu oyunda başarılı olmak için yüksek IQ'ya sahip olmanıza veya Einstein gibi bir dahi olmanıza gerek yok, ancak dahi olsanız bile oynamanızı öneririz! Seçmek için ekranınızdaki cevaba tıklayın veya dokunun. Mantık Ustası 1 Unico Studio tarafından oluşturuldu. Bunlar, Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Kimdir?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word ve Word MonstersYou gibi efsanevi bulmaca oyunlarının arkasındaki kişilerdir. Logic Master 1'i Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Logic Master 1, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Logic Master 1 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Brain Test 2: Tricky Stories

Brain Test 2: Tricky Stories

poki.com

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Test: Tricky Puzzles

poki.com

Brain Test 3: Tricky Quests

Brain Test 3: Tricky Quests

poki.com

Word Slide

Word Slide

poki.com

Who Is?

Who Is?

poki.com

Word City Crossed

Word City Crossed

poki.com

Word City Uncrossed

Word City Uncrossed

poki.com

4 Pics 1 Word

4 Pics 1 Word

poki.com

Word Monsters

Word Monsters

poki.com

Brain Quiz 3D

Brain Quiz 3D

poki.com

Pop It Master

Pop It Master

poki.com

Word vs Word

Word vs Word

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası