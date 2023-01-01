Logic Master 1, beyninizi test edecek ve sizi kalıpların dışında düşünmeye zorlayacak çeşitli zorlu bulmacalar ve bilmecelerin size sunulacağı bir düşünme oyunudur. Elle çizilmiş güzel grafiklerin ve eğlenceli müziğin arkasında pek çok zor soru sizi bekliyor! Bunlar her gün göreceğiniz türden sorular değil, bu yüzden yanıtlamadan önce dikkatlice düşünün! Cevabı bildiğinizi hissetseniz bile soruyu tekrar okumalısınız çünkü oyun farklı bir bakış açısıyla düşünmenizi gerektirebilir. Hepsi hafızanızı, dikkatinizi ve alışılmadık şekillerde düşünme yeteneğinizi geliştirmek için tasarlandı! Hatta hafızanızı, görsel işlemleme yeteneğinizi ve tren şekli ve renk koordinasyonunuzu geliştirmenize bile yardımcı olabilir! Oyun aynı zamanda bu sorulara ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde cevap verdiğinizi de değerlendirecek, böylece oyunun dikkat puanınızı nasıl değerlendirdiğini belirleyebilirsiniz. Bir seviyede takılıp kalırsanız her zaman ipucu alabileceğinizi unutmayın! Bu oyunda başarılı olmak için yüksek IQ'ya sahip olmanıza veya Einstein gibi bir dahi olmanıza gerek yok, ancak dahi olsanız bile oynamanızı öneririz! Seçmek için ekranınızdaki cevaba tıklayın veya dokunun. Mantık Ustası 1 Unico Studio tarafından oluşturuldu. Bunlar, Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Kimdir?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word ve Word MonstersYou gibi efsanevi bulmaca oyunlarının arkasındaki kişilerdir. Logic Master 1'i Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Logic Master 1, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

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