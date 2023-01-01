Kim? Unico Studio tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Bu, size yüzden fazla zorlu senaryo sunan eğlenceli bir bilmece oyunudur ve bunları çözmek için kalıpların dışında düşünmeniz gerekir. Her seviye masaya yeni bir şeyler getiriyor, böylece asla sıkılmayacaksınız. "Sahtekar kimdir?" gibi seçime dayalı senaryolar vardır. veya "Kim yalan söylüyor?" gibi soruların yanı sıra gizli nesneyi bulmanız gereken bilmeceler ve çok daha fazlası da vardır. Takılıp kalırsanız ve hatta seviyeleri atlarsanız yardım sistemini kullanabilirsiniz. Kim eğleniyor? Siz de bu oyunu oynar ve arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Oyundaki nesnelere tıklayarak veya üzerlerine dokunarak onlarla etkileşime geçebilirsiniz. Bilmeceyi çözmenize yardımcı olacak ipucunu bulana kadar her şeyi incelemeye çalışın. Takılırsanız yardım istemek için sayfanın altındaki düğmeleri kullanın. Kim? Unico Studio tarafından oluşturulmuştur. Diğer Poki oyunlarını oynayın: Brain Test: Zor Bulmacalar, Brain Test 2: Zor Hikayeler Word City Crossed, Word City Uncrossed, Word Monsters ve 4 Pics 1 Word

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