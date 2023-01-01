Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

Kim? 2 Brain Puzzle & Chats, çeşitli karakterlerle yapılan konuşmalar yoluyla ipuçları bulmanız gereken bir bulmaca oyunudur. Eğlenceli bilmece oyununun devamı olan Kimdir? , bu sefer Kimdir? 2 yüzden fazla zorlu senaryo sunuyor. Başarılı olmak için doğru soruları sormalı, faydalı bilgiler toplamalı ve akıllıca yanıtlar vermelisiniz! İpuçlarını bulmak yeterli değil! Ayrıca tüm soruları çözmek için kalıpların dışında düşünmeniz gerekir. İpuçları bulmak ve bulmacaları çözmek için insanlarla konuşmakta iyi misiniz? Bu senin oyunun!

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