Brain Test: Tricky Words, popüler Brain Test serisinin bir parçası olan bir kelime bulmaca oyunudur. Bu sefer beyniniz ve kelime bilginiz zorlanacak! Sunulan resimlere göre doğru kelimeleri tahmin edin. Sizi bekleyen 100'den fazla seviye var. Yaratıcı düşünmeye ve bu bulmacaları çözmeye hazır olun. Gerçek dahinin kim olduğunu görmek için arkadaşlarınızla Brain Test: Zor Sözler oynayın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brain Test: Tricky Words ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.