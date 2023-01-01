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Word Monsters

Word Monsters

poki.com

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Kelime Canavarları, Unico Studio tarafından geliştirilen kelime odaklı bir düşünme oyunudur. Kelime Canavarları benzersiz bir bulmaca deneyimi yaratarak iki farklı türü bir araya getiriyor. Ekranda gördüğünüz ipucuna göre doğru kelimeyi tahmin edin ve oluşturun. Doğru kelimeyi oluşturursanız canavarınız yiyecek ve büyüyecektir. Canavarınızı yeterince besleyin ve sonunda yeni bir canavar türüne dönüşecektir. Canavarlarınıza bilgi vermeye devam edin ve akıllı yaşamın evriminin sınırlarını keşfedin! Nasıl oynanır: Kelimeleri oluşturmak ve zincirlemek için uygun harfe dokunun. Yazdığınız her gerçek kelime, tur için doğru kelime olmasa bile size puan kazandıracaktır. Yaratıcı hakkında: Kelime Canavarları Unico Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'nin başka oyunları da var: Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Uncrossed ve 4 Pics 1 Word.

Web Sitesi: poki.com

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