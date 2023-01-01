Word City Uncrossed, Unico Studio tarafından oluşturulan, harfleri anlamlı kelimelerle birleştirerek dünyayı dolaşabileceğiniz bir kelime bulmaca oyunudur. Seviyeyi geçmek ve para toplamak için mümkün olduğu kadar çok kelime oluşturmak için verilen harfleri birleştirin. Bir şehirdeki tüm bulmacaları çözdükten sonra bir sonraki şehrinizi ziyaret edeceksiniz. Yol boyunca size yardımcı olacak güçlendirmeler ve ipuçları satın almak için paralarınızı kullanmayı unutmayın. Kelime becerilerinizi geliştirirken dünyayı dolaşmak ister misiniz? Word City Uncrossed sizin için doğru oyun! Bir satıra başlamak için bir harfe tıklayın ve anlamlı kelimeler oluşturmak için diğer harflerin üzerine sürükleyin. Word City Uncrossed, Unico Studio tarafından oluşturuldu. Onlar, efsanevi bulmaca oyunu Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Crossed ve 4 Pics 1 Word'ün arkasındaki kişilerdir. Poki'de ücretsiz oynayın!

Web Sitesi: poki.com

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